У Криму викликали на допит заступника голови меджлісу Джелялова

В окупованому Росією Криму викликали на допит заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, повідомив народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка", голова меджлісу Рефат Чубаров.

"Наріман Джелялов ось вже близько години перебуває на допиті в Сімферопольському «центрі протидії екстремізму»", - написав Р.Чубаров на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок

У свою чергу голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв на своїй сторінці у Facebook зазначив, що, ймовірно, на Н.Джелялова хтось написав донос.