Грошова маса в Україні в лютому скоротилася на 0,6%, готівкові кошти на 1% - НБУ

Грошова маса в Україні в лютому 2017 року скоротилася на 0,6% - до 1 трлн 60,0,5 млрд грн, відповідні попередні дані грошово-кредитної статистики оприлюднено на веб-сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, негативна динаміка була обумовлена і скороченням депозитів, що входять до показника грошової маси, - на 0,4% - до 767,83 млрд грн, і готівкових коштів в обігу поза банками - на 1%, до 291,876 млрд грн.

Залишки за депозитами за підсумками лютого 2017 року зросли на 0,2% - до 782,006 млрд грн. Незважаючи на скорочення залишків за депозитами корпоративного сектора - на 0,7%, до 344,16 млрд грн, і домогосподарств - на 0,2%, до 423,303 млрд, позитивну динаміку забезпечило зростання залишків за депозитами сектора загального державного управління - на 52,5%, до 14,544 млрд грн за рахунок припливу до банків бюджетних коштів і, зокрема, місцевих бюджетів.

Залишки за кредитами, і корпоративними, і населення, в лютому скоротилися на 1% - до 815,034 млрд грн та 158,75 млрд грн відповідно. Залишки за кредитами сектора загального державного управління майже не змінилися і на кінець місяця становили 1,381 млрд грн.

Вартість валютних кредитів для корпоративних позичальників у лютому знизилася на 0,1 процентного пункту (п. п.) - до 7,8% річних, кредитів у національній валюті - на 0,4 п. п., до 14,5% річних.

Кредити для населення в іноземній валюті в лютому подорожчали на 0,4 п. п. - до 11,3% річних, у національній - на 0,6 п. п., до 30,5% річних.

Депозитна ставка за валютними вкладеннями для корпорацій знизилася на 0,4 п. п. - до 3,6% річних, за гривневими залишалася незмінною на рівні 8,8% річних.

Дохідність валютних депозитів для населення знизилася на 0,4 п.п. - до 4,3% річних, в національній валюті - на 0,8 п. п., до 13,8% річних.