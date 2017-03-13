Україна за 2 міс.-2017 експортувала електроенергію на $48,8 млн

Україна в січні-лютому 2017 року експортувала електроенергію на $48,765 млн, зокрема в лютому - на $27,189 млн.

За даними Державної фіскальної служби (ДФС), до Угорщини в січні-лютому поставлено електроенергію на суму $38,902 млн, до Польщі - на $9,454 млн, до Словаччини - на $0,365 млн, інших країн - на $0,044 млн.

Таким чином, у грошовому виразі експорт української електроенергії в січні-лютому-2017 зріс на 65,4% порівняно з аналогічним періодом 2016 року ($29,49 млн).

Крім того, Україна в січні-лютому 2017 року імпортувала електроенергію на $0,47 млн (із РФ на $0,452 млн, із Білорусі - на $0,01 млн, із Молдови - на $0,008 млн).

Як повідомлялося, Україна в 2011 році експортувала електроенергію на $399,963 млн, у 2012-му - на $574,819 млн, у 2013-му - на $580,195 млн, у 2014-му - на $487,185 млн, у 2015-му - на $150,056 млн, у 2016-му - на $152,063 млн.

Україна в 2011 році експортувала 6,4 млрд кВт-год електроенергії, в 2012-му - 9,7 млрд кВт-год, у 2013-му - 9,9 млрд кВт-год, у 2014-му - 8,1 млрд кВт-год, у 2015-му - 3,6 млрд кВт-год, у 2016-му - 4 млрд кВт-год.