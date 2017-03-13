Холодницький розраховує на створення Антикорупційного суду до початку 2018 року

Заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що Антикорупційний суд буде створено наприкінці 2017 - на початку 2018 року.

"Я сподіваюся, що такий суд буде створено хоча б під кінець цього року або в перших числах наступного", - сказав він в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю.

Н.Холодницький наголосив на необхідності створення Антикорупційного суду.

Він також розраховує, що за два місяці обвинувальний акт стосовно відстороненого від виконання обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова буде направлено до суду.

"Детективи НАБУ з процесуальними керівниками антикорупційної прокуратури перед оголошенням підозри на нараді запевнили мене, що їм двох місяців достатньо для того, щоб це провадження завершити. Я даю цю можливість, і я хочу через два місяці побачити обвинувальний акт", - зазначив керівник САП.

Н.Холодницький також зазначив, що САП просить Апеляційний суд встановити пропорційну завданій шкоді грошову заставу як альтернативу триманню під вартою у розмірі 2 млрд грн. "Позиція сторони обвинувачення залишається незмінною, ми вимагатимемо тримання під вартою з альтернативою - внесення застави 2 млрд грн, тобто суми збитків, яку інкримінують підозрюваному. Ми надали всі докази, які підтверджують на цій стадії кримінального процесу всі ризики, зокрема й ризик втечі, а саме наявність іншого громадянства", - розповів прокурор.

Як повідомлялося, ніч на вівторок, 7 березня, Солом’янський районний суд м. Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн.

Водночас САП просила суд призначити Р.Насірову заставу в сумі 2 млрд грн. Детективи НАБУ 2 березня 2017 року вручили повідомлення про підозру главі Державної фіскальної служби України Романа Насірову. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).