Події

11:33 13.03.2017

Мінінфраструктури координуватиме постачання вугілля для ТЕС

Міністерство інфраструктури України координуватиме забезпечення своєчасного постачання енергетичного вугілля для українських ТЕС, заявив заступник міністра Юрій Лавренюк.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, про це йшлося 10 березня під час наради з питань визначення шляхів диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля антрацитової групи.

Представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості повідомив, що для того, щоби врахувати всі потреби для теплогенерації, потрібно приблизно 4,8 млн тонн енергетичного вугілля антрацитової групи до кінця року (приблизно 600 тис. тонн вугілля щомісяця), а контракти на постачання антрацитового вугілля може бути підписано тільки з травня місяця.

"Аналізуючи всі умови прийняття вантажу та здійснення перевалювання вугілля в морських торговельних портах України, на сьогодні ми маємо тільки два порти, які можуть брати участь в імпорті енергетичного вугілля антрацитової групи. Це ДП "Морський торговельний порт «Южний»" і ДП "Морський торговельний порт «Чорноморськ»", - повідомив заступник міністра інфраструктури.

Так, за дорученням Ю. Лавренюка буде створено робочу групу для відпрацювання вищезгаданого питання, визначення обсягів перевалювання в морських торговельних портах і можливостей ПАТ "Укрзалізниця" стосовно перевезення до українських ТЕС енергетичного вугілля в 2017 році. До складу групи увійдуть представники профільних департаментів Мінінфраструктури, Міненерговугілля, "Укрзалізниці", ДП "АМПУ" і морських торговельних портів України.

"Спільними зусиллями ми мажмо чітко визначити потреби українських ТЕС в імпорті енергетичного вугілля. ПАТ "Укрзалізниця" зі свого боку має забезпечити ефективну логістику в цьому напрямі, а морські торговельні порти "Чорноморськ" і "Южний" забезпечити прийняття необхідного обсягу та здійснення перевалювання енергетичного вугілля для потреб українських ТЕС", - підсумував Ю. Лавренюк.

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