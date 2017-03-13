"Укртатнафта" в 2017 р. планує збільшити переробку на 35-50%

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) планує збільшити переробку нафтової сировини на 35-50% - з 2,2 млн тонн у 2016 р. до 3-3,3 млн тонн у 2017 р., повідомив журналістам заступник голови правління компанії з виробництва та капітального будівництва Сергій Кошелюк.

За його словами, поточного року планується переробити близько 1,3 млн тонн азербайджанської нафти Azeri Light і до 2 млн тонн української нафти.

"Плюс ми ще додатково докуповуємо вакуумний газойль, що поліпшує економіку переробки та підвищує вартість кошику нафтопродуктів", - додав заступник голови "Укртатнафти".

С. Кошелюк зазначив, що за проектної потужності переробки НПЗ 18,6 млн тонн сировини за рік на сьогодні його номінальна потужність становить близько 7,3 млн тонн за рік. У зв'язку з налагодженням постачання трубопровідної нафти та поліпшенням якості нафтопродуктів, що випускаються, завод має намір планомірно нарощувати обсяги виробництва та збільшувати свою частку на ринку.

"Тобто фактично наш обсяг щорічної переробки має становити приблизно 4-5 млн тонн за рік. З урахуванням зниження місткості ринку, це той оптимум, який ми бачимо для нашого заводу", - повідомив він.

С. Кошелюк також повідомив, що "Укртатнафта" на сьогодні виробляє близько 400 тонн СВГ за добу і готова збільшувати випуск цього продукту залежно від потреб ринку.

Як повідомлялося, ПАТ "Укртранснафта" і "Укртатнафта" 3 листопада 2016 р. підписали договір про постачання з 2017 р. на Кременчуцький НПЗ не менше ніж 1,3 млн тонн нафти сорту Azeri Light за рік нафтопроводом Одеса-Кременчук, який простоював майже п'ять років.

"Укртатнафта" 10 березня 2017 р. отримала першу партію азербайджанської нафти Azeri Light трубопроводом Одеса-Кременчук" Кременчуцький НПЗ переробляє цю нафту з грудня 2016 р., водночас Azeri Light доставляється на завод залізничним транспортом.

Зокрема, Кременчуцький НПЗ за дев'ять місяців 2016 р. виробив 207,359 тис. тонн бензину А-95 (95,749 тис. тонн у січні-вересні 2015 р.), бензину А-92 - 241,930 тис. тонн (241,653 тис. тонн), дизпалива - 473,666 тис. тонн (333,806 тис. тонн), мазуту М-100 - 212,457 тис. тонн (н/д), авіапалива РТ - 122,450 тис. тонн (94,722 тис. тонн).

ПАТ "Укртатнафта", менеджмент якого з жовтня 2007 р. контролюють акціонери Приватбанку (Дніпро), експлуатує Кременчуцький НПЗ проектною потужністю з переробки 18,62 млн тонн нафтової сировини за рік.

НАК "Нафтогаз України" належить 43,05% акцій "Укртатнафти", ще по 28% контролюють структури групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.