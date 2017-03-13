Силовики не пропускають автомобілі волонтерів на блокпостах біля Слов'янська та Краматорська

Українські силовики не пропускають автомобілі з гуманітарною допомогою від волонтерів на блокпостах біля Слов'янська і Краматорська Донецької області в зоні проведення антитерористичної операції, стверджує керівник мобільної інструкторської групи "Марусині ведмеді" ВДВ Збройних сил України Олена Біленька, відоміша під псевдонімом "Маруся Звіробій".

"Телефонують волонтери. Під Слов'янськом, Краматорськом стоять завантажені допомогою машини. На блокпостах наказ - волонтерів не пропускати", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

У свою чергу український письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан на своїй сторінці в соцмережі Facebook також повідомив про проблему з в'їздом до Слов'янська.

"Стоїмо на блокпосту в Слов'янську з групою музикантів. Маємо сьогодні два виступи перед військовими. Не пропускають. Посилаються на якийсь новий наказ. Припускаю, що не пропускають через блокаду", - повідомив він і висловив сподівання, що концерти все-таки вдасться зіграти.

Пізніше С.Жадан уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що він із групою музикантів стоїть на блокпості біля міста вже близько години.

"Ми їхали до військових частин. У нас заплановано п'ять концертів за два дні. І ось ми стоїмо на блокпосту поблизу Слов'янська вже близько години. Нам говорять, що є нове розпорядження, згідно з яким відсьогодні волонтери можуть потрапити в т. з. зону АТО лише за спеціальним дозволом антитерористичного центру", - сказав С.Жадан агентству "Інтерфакс-Україна".

Музикант і волонтер Борис Севастьянов додав, що це розпорядження діє для всіх волонтерів, які їдуть групами. За його словами, з аналогічною проблемою в понеділок зіткнулися й інші волонтери.

"Уперше за три роки у нас така проблема. Хтось намагається прорватися через інші блокпости, хтось їде полями", - сказав Б.Севастьянов.

Місцевий капелан розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що волонтерів до зони проведення антитерористичної операції не пускають із 12 березня.

"Представники добробатів "Кривбас", "Січеслав", які стоять на блокпостах, повідомили, що вказівок від АТЦ не було, волонтерів не пускають на передову за особистою вказівкою Аброськіна (начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін - ІФ). Правоохоронці на блокпостах взагалі нічого не коментують. Чому і навіщо це робиться - ніхто не знає", - повідомив капелан агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Він розповів, що напередодні на третьому блокпості біля Слов'янська близько опівночі правоохоронці не пустили в зону АТО полтавських волонтерів, які везли гуманітарну допомогу військовослужбовцям, що виконують завдання в районі авдіївської промзони.

"Вони переночували в машині біля блокпоста, я приїхав близько 8-ї ранку, взяв їх під особисту відповідальність, у мене переписали всі паспортні дані. Потім нас також зупиняли на кожному блокпосту", - розповів він.

Офіційний коментар від ГУ Нацполіції в Донецькій області агентству отримати наразі не вдалося.

Як повідомлялося, ввечері 12 березня прес-центр штабу АТО повідомив, що з огляду на зростання останніми днями загрози терактів на об'єктах інфраструктури Донецької та Луганської областей в зоні проведення АТО посилено заходи з гарантування безпеки.

"Зокрема, фіксуються спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні, силами ДРГ противника. З огляду на це штабом АТО й силами всіх суб'єктів антитерористичної операції – СБУ, НГУ, НПУ, ДПСУ, ДСНС і ЗСУ – проводяться контрдиверсійні заходи, унаслідок яких введено додаткові обмеження та посилено фільтраційні заходи", - повідомили в штабі.