Вільний ринок з утримання автодоріг в Україні почне працювати за 5-7 років

Вільний ринок з утримання автодоріг в Україні нині є лише на словах, насправді його немає, вважає голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомір Новак.

"Замість того, щоб робити видимість реформування, я вирішив, що ми повернемося у вихідну точку, з якої й розпочнемо реальне реформування цієї структури. Насамперед ми маємо забезпечити утримання доріг в Україні. Якщо наразі немає приватних фірм, які можуть це зробити, то цю роботу виконає державна компанія", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, скасування ліквідації Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" була своєрідним перезавантаженням намірів про вільний ринок, і на сьогодні це дуже схоже на ситуацію, яка була в Польщі 10-12 років тому.

"Спочатку ми реформуємо ДАК, оновлюємо техніку, здійснюємо реструктуризацію. А за п'ять-сім років такої роботи, коли з'являться нові конкурентоздатні компанії, переходимо до вільного ринку", - додав С.Новак.

Він висловив сподівання, що коли місцеві дороги перейдуть в управління місцевої влади, з'являться місцеві приватні компанії, які візьмуть на себе утримання доріг і забезпечення нормальної роботи дорожнього господарства.

"Тоді й доцільно ухвалювати рішення, що робити з ДАК: приватизація, концесія, децентралізація. Але наступні п'ять-сім років ДАК має існувати", - резюмував голова "Укравтодору".

Засновником ДАК "Автомобільні дороги України" є держава в особі "Укравтодору". Одним із головних завдань компанії є виконання робіт з експлуатаційного утримання автодоріг загального користування державного та місцевого значення завдовжки 170 тис. км. Компанія також здійснює роботи з ремонту автомобільних доріг, мостів, інших штучних споруд та елементів облаштування.

До складу компанії входять 33 дочірні підприємства, які діють в усіх областях України.