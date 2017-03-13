Заборони на в'їзд у зону АТО в Донецькій області волонтерам немає

Керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Донецькій області Наталія Шиман спростовує інформацію про начебто заборону на в'їзд у зону АТО волонтерам.

"Інформація, яка поширюється в ЗМІ про те, що волонтерів не пропускають в зону проведення АТО, не відповідає дійсності. Для в'їзду волонтерів та інших громадян немає жодних перешкод. У рамках контрдиверсійних заходів, введених штабом АТО, поліція здійснює лише посилену перевірку на блокпостах", - написала вона на своїй сторінці в Facebook у понеділок.

Вона також зазначила, "що можливі незручності - тимчасові".

"Поліція робить усе можливе, щоб забезпечити безпеку жителів та гостей Донбасу. Закликаємо поставитися до посилених заходів безпеки з розумінням", - зазначила Н.Шиман.