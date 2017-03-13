Письменник Жадан і група волонтерів змогли проїхати до Слов'янська іншою дорогою

Група волонтерів, зокрема український письменник і музикант Сергій Жадан, після затримки на блокпості поблизу Слов'янська Донецької області в понеділок уранці змогла проїхати до міста, щоб виступити з концертами перед українськими військовослужбовцями.

"Ми проїхали іншою дорогою. Думаю, концерт розпочнеться за кілька годин, як і планувалося", - сказав С.Жадан агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Водночас він висловив побоювання, що проблема з проїздом волонтерів у зону АТО може повторитися.

"Якщо це сталося сьогодні, це може повторитися. Будемо думати, що з цим робити", - сказав письменник.

Як повідомлялося, уранці в понеділок, 13 березня, С.Жадана, групу "Папа Карло", Олега Каданова та Андрія Кокотюху затримали на блокпосту поблизу Слов'янська в районі комбікормового заводу, коли вони прямували в зону АТО з концертами для військовослужбовців.

Місцевий капелан розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що волонтерів у зону проведення антитерористичної операції не пускають із 12 березня.

"Представники добробатів "Кривбас", "Січеслав", які стоять на блокпостах, повідомили, що вказівок від АТЦ не було, волонтерів не пускають на передову за особистою вказівкою Аброськіна (начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін - ІФ). Правоохоронці на блокпостах взагалі нічого не коментують. Чому і навіщо це робиться - ніхто не знає", - повідомив капелан агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.