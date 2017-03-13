Події

13:44 13.03.2017

На другому етапі кількість суб'єктів декларування збільшиться в 15 разів - НАЗК

На певному етапі декларування кількість декларантів значно збільшиться - до 1,5 мільйона осіб, зазначають у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

"У 15 разів збільшиться кількість суб'єктів декларування. Ми підрахували - це приблизно від 100 тисяч до 1,5 мільйона суб'єктів декларування", - сказав заступник голови НАЗК Руслан Радецький на брифінгу в Києві в понеділок.

"На другому етапі декларування сотні тисяч чиновників і керівників юросіб публічного права мають уперше подати електронні декларації... Враховуючи, що форма декларації досить складна, то важливо ретельно підійти до ознайомлення з новою формою", - зазначив заступник голови НАЗК.

У зв'язку з цим, за його словами, НАЗК разом з ПРООН підготували відеоролик - онлайн-семінар, який чітко інформує про покрокове заповнення декларації.

Він нагадав також, що в НАЗК працює гаряча лінія, куди суб'єкти декларування можуть звертатися зі своїми запитаннями.

ВАЖЛИВЕ

Сапери ДСНС і енергетики працюють на пошкодженій у Авдіївці ЛЕП

У центрі Києва активісти закладають бетонними блоками вхід в офіс Сбербанку

Заборони на в'їзд у зону АТО в Донецькій області волонтерам немає

Силовики не пропускають автомобілі волонтерів на блокпостах біля Слов'янська та Краматорська

Бойовики за добу 82 рази обстріляли позиції сил АТО, п’ятьох українських військових поранено

ОСТАННЄ

Письменник Жадан і група волонтерів змогли проїхати до Слов'янська іншою дорогою

Шістьох українських військових поранено або травмовано в зоні АТО за минулу добу

Вільний ринок з утримання автодоріг в Україні почне працювати за 5-7 років

Вільний ринок з утримання автодоріг в Україні почне працювати за 5-7 років

"Укртатнафта" в 2017 р. планує збільшити переробку на 35-50%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА