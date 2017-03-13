На другому етапі кількість суб'єктів декларування збільшиться в 15 разів - НАЗК

На певному етапі декларування кількість декларантів значно збільшиться - до 1,5 мільйона осіб, зазначають у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

"У 15 разів збільшиться кількість суб'єктів декларування. Ми підрахували - це приблизно від 100 тисяч до 1,5 мільйона суб'єктів декларування", - сказав заступник голови НАЗК Руслан Радецький на брифінгу в Києві в понеділок.

"На другому етапі декларування сотні тисяч чиновників і керівників юросіб публічного права мають уперше подати електронні декларації... Враховуючи, що форма декларації досить складна, то важливо ретельно підійти до ознайомлення з новою формою", - зазначив заступник голови НАЗК.

У зв'язку з цим, за його словами, НАЗК разом з ПРООН підготували відеоролик - онлайн-семінар, який чітко інформує про покрокове заповнення декларації.

Він нагадав також, що в НАЗК працює гаряча лінія, куди суб'єкти декларування можуть звертатися зі своїми запитаннями.