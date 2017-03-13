Події

13:53 13.03.2017

У центрі Києва активісти закладають бетонними блоками вхід в офіс Сбербанку

Активісти націоналістичних організацій в центрі Києва блокують центральне відділення дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ "Сбербанк".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", біля офісу Сбербанку на вул. Володимирській, 46 зібралися близько 50 активістів. Вхід до будівлі банку закритий ролетами, а група активістів закладає дверні отвори бетонними блоками.

"Це центральний офіс Сбербанку Росії, ми його тотально блокуємо, ми закладаємо цеглою входи, і з цього дня він не працюватиме. Постійно ми розширюватимемо всю цю історію на всю Україну, на всі їхні відділення", - сказав народний депутат, лідер новоствореної партії "Національний корпус" Андрій Білецький журналістам у понеділок.

Він також зазначив, що мітингувальники закликають українську владу позбавити ліцензії російські банки.

"Цей банк не може існувати в Україні... Доки він не припинить свого існування в Україні, ми фізично не даватимемо цьому банку ніякої можливості працювати", - наголосив він.

У свою чергу в столичному главку поліції агентству "Інтерфакс-Україна" сказали, що правоохоронці нікого не затримували, поліція на місці стежить за ситуацією, щоб не допустити грубих порушень порядку.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок, 13 березня, в кількох областях України невідомі заблокували роботу десятків банкоматів російських банків, які працюють на українській території. Як повідомляє Цивільний корпус "Азов", активісти заклеїли вітражі і двері банків наклейками, а банкомати залили монтажною піною.

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