Сапери ДСНС і енергетики працюють на пошкодженій у Авдіївці ЛЕП

Бригади Донецькобленерго розпочали ремонтні роботи на лінії електропередач в Авдіївці з обох боків лінії зіткнення, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України.

"З боку Авдіївки працюють сапери. Після того, як буде закінчено розмінування, почнуть працювати фахівці обленерго. З боку Ясинуватої бригади розпочали роботи з відновлення енергопостачання. На місцях роботи фахівців були представники ОБСЄ", - йдеться в повідомленнях, оприлюднених прес-службою міністерства в офіційному акаунті у Twitter у понеділок.

Окрім цього, у міністерстві з посиланням на КП "Вода Донбасу" повідомили, що насосні станції Донецької фільтрувальної станції були вкотре обстріляні, однак насосні агрегати не мають значних ушкоджень і працюють у штатному режимі.

Водночас у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що станом на 12:00 ремонт ще не закінчився, а централізованого електропостачання в Авдіївці немає. Теплопостачання міста відбувається централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м. Об'єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від шести генераторів ДСНС.

У ДСНС нагадали, що 11 березня внаслідок бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, що централізовано забезпечують місто водою і теплопостачанням.

У неділю, 12 березня, робітники Донбаської паливно-енергетичної компанії провели обстеження високовольтної ЛЕП і виявили чотири обриви. У понеділок бригади піротехніків ДСНС, представники обленерго у супроводі представників ОБСЄ вирушили на місця обривів ЛЕП для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 22 особи та сім одиниць техніки", - зазначили в ДСНС.