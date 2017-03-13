НАЗК поки що перевіряє декларації вручну, шляхом письмових запитів - Радецький

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє вручну електронні декларації про доходи, терміни модернізації реєстру буде визначено найближчого місяця.

"Питання модернізації реєстру... На сьогодні реєстр декларацій за функціоналом здатний лише приймати та зберігати декларації, підтримуючи при цьому можливість мінімальної комунікації із суб'єктом декларування... Перевірки на сьогодні відбуваються в ручному режимі. Це правда, так і є - шляхом направлення письмових запитів онлайн-доступу до тих реєстрів, які ми отримуємо",- розповів заступник голови НАЗК Руслан Радецький на брифінгу в Києві в понеділок.

Він зазначив, що інформацію збирають, накопичують та аналізують "в абсолютній більшості в паперовому вигляді".

"Модернізація реєстру передбачає створення апарату програмного комплексу, який передбачив би максимальну автоматизацію процесу перевірки, зокрема формування електронного досьє декларанта, яке містило б збірку документів, пов'язаних з електронними деклараціями суб'єктів декларування, інформацію про результати перевірок та інформацію щодо запитів до інших реєстрів", - розповів заступник голови НАЗК.

Що стосується термінів модернізації, то, за словами Р.Радецького, нині завершується розробка техніко-економічного обґрунтування цього проекту. Після цього розпочнуться процедури закупівель.

"Думаю, що конкретні терміни етапи реалізації буде визначено у квітні-травні цього року", - сказав він.