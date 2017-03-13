Події

14:49 13.03.2017

Учасники блокади на Донбасі заявляють про "штурм" їхнього редуту в Кривому Торці

У "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявляють, що невідомі розпочали штурм редуту "16-го добровольчого батальйону" в Кривому Торці в Донецькій області.

"Один з волонтерів повідомив, що спочатку на редуті повністю відключили мобільний зв'язок, потім у табір редуту заїхали невідомі на БТРах. Наразі зв'язку з редутом немає. Штаб вживає заходів щодо оборони інших редутів і з'ясовує ситуацію на редуті "16-го добровольчого батальйону", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці штабу в Facebook у понеділок.

Згодом у штабі поінформували, що відновили зв'язок з редутом у Кривому Торці, а на сам редут прибула група оперативників СБУ на БТР.

"На редут прибула спецгрупа СБУ під командуванням майора Остафійчука. Мобільний зв'язок зник сам собою. У складі групи – БТР і кілька мікроавтобусів. Триває перевірка документів і фотографування. Старший групи СБУ розповідає казки, що проводить "антитерористичну операцію", яка ніяк не пов'язана з блокадою", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, додали в "Штабі блокади торгівлі з окупантами", в редуті "Запоріжжя" (Бахмут, Донецька область) повідомляють, що туди раніше також прибула група, але спецпризначенців поліції.

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