Події

14:54 13.03.2017

Кубів: 80% критичних зауважень до проекту меморандуму з МВФ - неправдиві

Велика частина інформації, яку озвучують під час критики проекту меморандуму з Міжнародним валютним фондом, не відповідає дійсності, заявляє віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку України Степан Кубів.

"Позиція щодо меморандуму. 80% нагнітання ситуації на сьогодні - це неправда. Меморандум, який був у 2008 році, в 2009 році і сьогодні - вони однакові за змістом і по суті", - сказав він на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в Києві в понеділок.

За словами С.Кубіва, під час підготовки проекту меморандуму питання підвищення пенсійного віку не обговорювалося.

Крім того, віце-прем'єр-міністр запевнив: "Позиція уряду полягає в тому, що обіг земель має бути розроблено в інтересах України та українців через діалог і консультації з суспільством... саме діалог, консультації та відкрите спільне рішення, які знатимуть усі депутати, передусім український народ, буде створено".

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