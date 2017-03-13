Захист Насірова наполягає на безпідставності його арешту, а саме повідомлення про підозру вважає неспроможним

Сторона захисту відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насірова виступає у залі засідань Апеляційного суду м. Києва, аргументуючи свою скаргу на рішення суду першої інстанції про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", адвокати наводять свої аргументи і намагаються переконати суд у тому, що арешт Р. Насірова є необґрунтованим, а саме повідомлення про підозру – хибне.

Після адвокатів слово узяв сам Р. Насиров, який, зокрема, заявив, що в пред'явленій йому підозрі містяться переважно "фантазії детективів НАБУ".

"Сама стаття і підозра не мають нічого спільного з тими матеріалами, які були представлені детективами НАБУ", - сказав він у залі суду.

Крім того, звільнений глава ДФС заявив, що з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) йому не надавали жодної інформації про те, що триває розслідування справи, з якою його зараз пов'язують (так звана "газова справа Онищенка" - ІФ). Р. Насіров закликає розібратися в цій ситуації і висловлює припущення, що такі дії з боку НАБУ можна трактувати як неперешкоджання вчиненню злочину, якщо воно мало місце.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в залі засідань Апеляційного суду м. Києва перебувають кілька десятків журналістів і громадських активістів, біля будівлі суду триває акція з вимогою не пом'якшувати запобіжний захід усуненому главі ДФС.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 2 березня, ввечері оголосили про підозру у вчиненні злочину голові ДФС Р. Насірову і затримали його в лікарні "Феофанія". Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, суть обвинувачення полягає в тому, що фірмам, бенефіціаром яких є нардеп Олександр Онищенко, протягом тривалого проміжку часу безпідставно, всупереч вимогам закону, надавалися відстрочки з оплати платежів до бюджету.

Колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе переконаний, що Р. Насіров може дати свідчення проти цілої низки високопоставлених українських чиновників і політиків. "Ми хочемо довести справу Насірова до кінця і не дозволимо цьому цирку розвалити її. Це не просто банальна справа про корупцію високопоставленого чиновника. Насіров – основний свідок майбутніх справ проти президента України Петра Порошенка, "наглядача" від БПП нардепа Ігоря Кононенка, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, нардепа Віталія Хомутинніка та бізнесмена Ріната Ахметова. Насіров для них – золота рибка, за яку вони тримаються зубами", – заявив Д. Сакварелідзе.

У ніч на вівторок, 7 березня, Солом'янський районний суд Києва обрав Р. Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Натомість САП просила суд призначити Р. Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.