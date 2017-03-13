Адвокат Януковича наполягає на припиненні розслідування справи про держзраду щодо екс-президента в заочному порядку

Захист екс-президента України Віктора Януковича заявляє про те, що підстав для заочного засудження їхнього підзахисного у справі про державну зраду більше немає, тому слідство має повернутися до звичайного режиму розслідування і судового розгляду.

"На сьогоднішній день підстави для проведення спеціального досудового розслідування відпали", - сказав адвокат В. Януковича Віталій Сердюк в ефірі телеканалу "112.України" в понеділок, коментуючи завершення термінів ознайомлення з матеріалами справи.

Він нагадав, що РФ надійшов лист з підтвердженням місцезнаходження В. Януковича.

"Підтверджено можливість проведення всіх слідчих дій за його участю, тому говорити про проведення заочного досудового розслідування або передання справи до суду не можна", - заявив адвокат.

При цьому В. Сердюк наголосив, що адвокати не ознайомилися з матеріалами справи, оскільки у цій справі навіть не вручено підозри. "Якщо не вручено підозри, то ні про яке завершення розслідування, ознайомленні з матеріалами не може йтися", - сказав він.

Розповідаючи про те, якими будуть подальші дії захисту з урахуванням завершення терміну ознайомлення з матеріалами справи, адвокат сказав: "Сьогодні захист подав заяву про припинення розслідування справи в спеціальному порядку. Ми вважаємо, що в момент подання цієї заяви у зв'язку з тим, що відпали обставини, які слугували підставою для початку заочної процедури засудження, слідство має повернутися до звичайного режиму".

Як повідомлялося, Печерський райсуд задовольнив клопотання слідчого військової прокуратури про надання дозволу на проведення щодо В. Януковича процедури спеціального (заочного) досудового розслідування у справі про державну зраду.

В. Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних ях вчинені для зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Адвокат екс-президента Віталій Сердюк повідомив, що Генпрокуратура продовжила до 28 березня 2017 року спеціальне досудове розслідування проти В. Януковича. При цьому він вказав, що уточнене повідомлення про підозру, яке не було прийнято адвокатом, має бути вручено на території РФ.

Раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що Генпрокуратура планує завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні про державну зраду В. Януковича в лютому 2017 року.

Печерський районний суд Києва 15 лютого дав адвокатам екс-президента В. Януковича строк 17 днів для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за звинуваченням їхнього підзахисного у державній зраді.