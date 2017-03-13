САП направила до суду справу голови Рахункової палати

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт щодо голови Рахункової палати Романа Магути і одного з членів Рахункової палати.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Рахункової палати у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем) і одного з членів Рахункової палати за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем) і ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) завершено", - повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

Прокурори САП вручили підозрюваним та їхнім захисникам обвинувальний акт, документ направлено до Шевченківського районного суду для розгляду справи по суті.

У спецпрокуратурі інформують, що прокурори заявили цивільний позов про стягнення з обвинувачених у солідарному порядку матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в розмірі понад 1,3 млн грн. Ця сума еквівалентна вартості квартири, яка вибула з державної власності за протиправних дій Рахункової палати.

Як повідомлялося. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування щодо голови Рахункової палати України Романа Магути і члена Рахункової палати і відкрили підозрюваним і стороні захисту доступ до матеріалів кримінального провадження.