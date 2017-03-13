У "Штабі блокади" заявляють про захоплення їхнього редуту на станції Кривий Торець силами СБУ і КОРД

Редут "Штабу блокади торгівлі з окупантами" на залізничній станції "Кривий Торець" у смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області наразі захопили співробітники Служби безпеки України і Корпусу оперативної раптової дії (КОРД) Національної поліції, заявляють у Штабі.

"Інформація про силовий розгін підтвердилася. Зараз редут на Кривому Торці захоплено силами т. з. СБУ і т. з. "спецпідрозділом поліції Корд". Штаб вживає заходів для оборони інших редутів і визволення незаконно заарештованих", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці "Штабу блокади торгівлі з окупантами" у понеділок.

Раніше в "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявили, що невідомі почали штурм редуту "16 добровольчого батальйону" на станції Кривий Торець. Пізніше в Штабі поінформували, що на редут прибула група оперативників СБУ на БТР, ведеться перевірка документів і фотографування. Також у "Штабі блокади торгівлі з окупантами" розповіли, що в редуті "Запоріжжя" (м. Бахмут, Донецька область) повідомляють, що туди раніше прибула група спецназу поліції.

У СБУ заявили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО. "Ми нікого не штурмуємо, вживаються контрдиверсійні заходи", - прокоментувала речниця СБУ Олена Гітлянська заяву "Штабу блокади торгівлі з окупантами" про нібито штурм їхнього редуту на станції Кривий Торець.