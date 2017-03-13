Події

17:45 13.03.2017

Захист Януковича просить українського омбудсмена та правозахисні організації про моніторинг судового розгляду справи за держзраду

Захист колишнього президента України Віктора Януковича звернувся до уповноваженого Верховної Ради з прав людини та кількох правозахисних організацій з проханням про відкритий моніторинг судових розглядів справ щодо В. Януковича, зокрема, справи про державну зраду.

Як повідомляє в понеділок прес-служба АТ "Aver Lex", захист звернувся до Transparency International, Amnesty International, Українського Гельсінського союзу з прав людини та інших правозахисників. Адвокати також просять "відреагувати на грубі порушення українськими державними органами його прав на захист і (відреагувати) на постійне політичне переслідування".

"Правозахисним організаціям надано підтвердження умисного ігнорування українською владою статті 6 Європейської конвенції з прав людини та статті 11 Загальної декларації прав людини, і ми ініціюємо проведення відкритого моніторингу в процесі за державну зраду. Саме на прикладі цієї справи ми бачимо, що в Україні всупереч національним і міжнародним нормам створюється прецедент розслідування справи без участі особи, зі свідомим позбавленням її можливості надавати свідчення, захищати себе особисто", - зазначив адвокат В. Януковича Віталій Сердюк.

За його словами, навіть, незважаючи на отримання Генеральною прокуратурою України згоди Генеральної прокуратури Російської Федерації сприяти такому допиту, Генпрокуратура України відмовляється виконати вимоги українського та міжнародного законодавства.

"У цьому переслідуванні порушуються права громадянина, які сьогодні ще гарантовані національним законодавством, а також Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції з прав людини тощо.", - зазначив В. Сердюк.

ВАЖЛИВЕ

Насіров вважає, що процес проти нього політизовано

Авдіївка знову зі світлом – Жебрівський

У "Штабі блокади" заявляють про захоплення їхнього редуту на станції Кривий Торець силами СБУ і КОРД

САП направила до суду справу голови Рахункової палати

Кубів: 80% критичних зауважень до проекту меморандуму з МВФ - неправдиві

ОСТАННЄ

Ukraine cuts gas consumption by 5.8% in Jan 2017

Виїзна комісія МОЗ у лікарні "Феофанія" перевіряє діагнози Насірова

Гройсман підтримав ідею Маска про будівництво системи зберігання електроенергії в Україні

Захист Насірова звертатиметься до ЄСПЛ, внесення застави наразі не розглядається

Адвокат Януковича наполягає на припиненні розслідування справи про держзраду щодо екс-президента в заочному порядку

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
ассортимент ремней на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА