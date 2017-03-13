Захист Януковича просить українського омбудсмена та правозахисні організації про моніторинг судового розгляду справи за держзраду

Захист колишнього президента України Віктора Януковича звернувся до уповноваженого Верховної Ради з прав людини та кількох правозахисних організацій з проханням про відкритий моніторинг судових розглядів справ щодо В. Януковича, зокрема, справи про державну зраду.

Як повідомляє в понеділок прес-служба АТ "Aver Lex", захист звернувся до Transparency International, Amnesty International, Українського Гельсінського союзу з прав людини та інших правозахисників. Адвокати також просять "відреагувати на грубі порушення українськими державними органами його прав на захист і (відреагувати) на постійне політичне переслідування".

"Правозахисним організаціям надано підтвердження умисного ігнорування українською владою статті 6 Європейської конвенції з прав людини та статті 11 Загальної декларації прав людини, і ми ініціюємо проведення відкритого моніторингу в процесі за державну зраду. Саме на прикладі цієї справи ми бачимо, що в Україні всупереч національним і міжнародним нормам створюється прецедент розслідування справи без участі особи, зі свідомим позбавленням її можливості надавати свідчення, захищати себе особисто", - зазначив адвокат В. Януковича Віталій Сердюк.

За його словами, навіть, незважаючи на отримання Генеральною прокуратурою України згоди Генеральної прокуратури Російської Федерації сприяти такому допиту, Генпрокуратура України відмовляється виконати вимоги українського та міжнародного законодавства.

"У цьому переслідуванні порушуються права громадянина, які сьогодні ще гарантовані національним законодавством, а також Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції з прав людини тощо.", - зазначив В. Сердюк.