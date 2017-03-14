Порошенко підписав закон, згідно з яким за Музеєм Революції Гідності закріплено землю на Інститутській

Президент України Петро Порошенко підписав закон №1854-VIII "Про внесення зміни до розділу V" Прикінцеві положення "закону України" Про регулювання містобудівної діяльності "щодо заходів забезпечення вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні".

Як повідомляє у вівторок прес-служба глави держави, ухвалення закону спрямовано на вирішення питання про надання земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної Сотні (вул.Інститутська, 3) в Печерському районі Києва із земель комунальної власності в користування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності. Відповідна ділянка надається для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

Відповідно до закону, подальша зміна цільового призначення або власника (користувача) відповідної земельної ділянки, передання цієї ділянки (його частини або приміщень) меморіально-музейного комплексу в оренду або суборенду забороняється.

Закон встановлює, що будівництво меморіально-музейного комплексу має бути здійснено відповідно до проекту, розробленого за результатами відкритого конкурсу на кращий проект цього комплексу. Конкурс має бути проведений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, а проект будівництва затверджено з урахуванням результатів громадського обговорення конкурсних пропозицій.

Цей документ, визначений главою держави як невідкладний для першочергового розгляду парламентом, був прийнятий Верховною Радою 21 лютого.

9 лютого 2017 року Київська міська рада на засіданні переважною більшістю голосів підтримала надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності.