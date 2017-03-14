Кабмін затвердив перелік земельних ділянок для будівництва житла військовим Служби зовнішньої розвідки

Кабінет Міністрів України затвердив перелік земельних ділянок державної власності, що не належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки і членів їхніх сімей.

Згідно з розпорядженням №157 від 10 березня, у переліку лише одна ділянка площею 0,31 га на вул. Академіка Булаховського, 5 у Києві, яку заплановано використовувати для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

У повідомленні, яке додається до розпорядження, йдеться, що реалізація акта дозволить Службі зовнішньої розвідки збільшити обсяги будівництва житла і, як наслідок, зменшити чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку.