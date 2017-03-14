У Запоріжжі на капремонт житлового фонду в 2017 р. буде виділено понад 450 млн грн

У Запоріжжі місцева влада має намір виділити понад 450 млн грн для проведення в 2017 р. капітального ремонту 1 тис 157 будинків житлового фонду міста.

Як повідомили в прес-службі запорізької мерії в понеділок, це в 1,7 разів більше, ніж було витрачено на ремонт запорізьких багатоквартирних будинків 2016 року.

"Попри те, що більшу частину квартир давно приватизовано, у запорожців просто немає коштів, щоб самостійно профінансувати капітальний ремонт своїх будинків. Тому поставлено завдання - протягом кількох років реалізувати програму капітального ремонту житлового фонду. Це стосується всіх будинків, зокрема і ОСББ", - зазначив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

За даними прес-служби, до кошторису капремонту будинків запорізького житлового фонду внесено капітальний ремонт покрівель 189 багатоквартирних будинків, заміну інженерних мереж водо- й теплопостачання в 286 будинках, а також модернізацію та капітальний ремонт ліфтів.