Українського військового поранено через обстріли бойовиків біля Кримського на Луганщині

Один український військовий дістав поранень у результаті обстрілу позицій поблизу села Кримське Новоайдарського району з 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, повідомляє Луганська обласна військово-цивільну адміністрацію на сторінці в Facebook.

Загалом за минулу добу і після півночі бойовики 14 раз порушили режим тиші уздовж лінії розмежування в Луганській області.

Зокрема, в напрямку міста Попасна, сіл Новозванівка і Новоолександрівка 6 разів відкривався вогонь з 120-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По укріпленнях сил АТО поблизу сіл Трьохізбенка і Кримське Новоайдарського району 6 разів застосовувалися 120-мм міномети, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У напрямку смт Станиця Луганська противник використовував стрілецьку зброю.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, за минулу добу бойовики 97 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції, в результаті один український військовий загинув, четверо поранені, ще четверо травмовані.