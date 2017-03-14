Події

10:15 14.03.2017

В Івано-Франківську прибічники блокади Донбасу підпалили покришки та вимагають зустрічі з головою обладміністрації

Станом на ранок вівторка біля будівлі івано-франківської обласної державної адміністрації перебуває 20 осіб – прибічників блокади окупованих територій на сході України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", присутні вимагають зустрічі з головою обладміністрації, щоб через нього звернутися до президента України Петра Порошенка для припинення затримань учасників блокади.

Присутні підпалили кілька автомобільних покришок. Відкритого вогню немає, проте майданчик біля будівлі обладміністрації задимлений. Ситуація в районі проведення акції спокійна. Правоохоронці не перешкоджають присутнім.

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