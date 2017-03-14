Постанову Ради ЄС про продовження антиросійських санкцій опубліковано в Офіційному журналі ЄС

Рішення Ради ЄС про продовження на півроку адресних санкцій Євросоюзу стосовно 150 фізичних та 37 юридичних осіб з Росії та України, прийняте напередодні, у вівторок опубліковано в "Офіційному віснику" ЄС.

"Цей регламент набуває чинності на наступний після його публікації день", - зазначено в опублікованому юридичному акті.

Він може застосовуватись в усіх країнах ЄС.

Чергове продовження обмежувальних заходів, прийнятих ЄС у зв'язку з подіями в Україні, діятиме до 15 вересня 2017 року.

Ці заходи, згідно з документом, були введені за "дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України". Вони передбачають заборону на поїздки до країн ЄС і заморожування активів, які увійшли до "чорного списку" громадян і організацій, у банках Євросоюзу.

Як повідомив напередодні Рада ЄС, "оцінка ситуації не виправдовує зміни режиму санкції".