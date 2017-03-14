Події

10:17 14.03.2017

Постанову Ради ЄС про продовження антиросійських санкцій опубліковано в Офіційному журналі ЄС

Рішення Ради ЄС про продовження на півроку адресних санкцій Євросоюзу стосовно 150 фізичних та 37 юридичних осіб з Росії та України, прийняте напередодні, у вівторок опубліковано в "Офіційному віснику" ЄС.

"Цей регламент набуває чинності на наступний після його публікації день", - зазначено в опублікованому юридичному акті.

Він може застосовуватись в усіх країнах ЄС.

Чергове продовження обмежувальних заходів, прийнятих ЄС у зв'язку з подіями в Україні, діятиме до 15 вересня 2017 року.

Ці заходи, згідно з документом, були введені за "дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України". Вони передбачають заборону на поїздки до країн ЄС і заморожування активів, які увійшли до "чорного списку" громадян і організацій, у банках Євросоюзу.

Як повідомив напередодні Рада ЄС, "оцінка ситуації не виправдовує зміни режиму санкції".

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив перелік земельних ділянок для будівництва житла військовим Служби зовнішньої розвідки

Порошенко підписав закон, згідно з яким за Музеєм Революції Гідності закріплено землю на Інститутській

Насіров вважає, що процес проти нього політизовано

Авдіївка знову зі світлом – Жебрівський

У "Штабі блокади" заявляють про захоплення їхнього редуту на станції Кривий Торець силами СБУ і КОРД

ОСТАННЄ

Через блокаду Донбасу впаде гірничо-металургійний комплекс, побоюється Колесніков

З початку російської агресії лави ЗС України поповнили понад 100 тис. добровольців

За минулу добу бойовики 97 разів обстрілювали позиції ЗСУ

В Івано-Франківську прибічники блокади Донбасу підпалили покришки та вимагають зустрічі з головою обладміністрації

Українського військового поранено через обстріли бойовиків біля Кримського на Луганщині

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog4523.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА