Події

10:18 14.03.2017

За минулу добу бойовики 97 разів обстрілювали позиції ЗСУ

За минулу добу бойовики 97 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції, в результаті чого один український військовий загинув, четверо поранені, і ще четверо травмовані, повідомили в прес-службі штабу АТО.

"За минулу добу ситуація в районі проведення АТО погіршилася, російсько-терористичні війська в другій половині дня збільшили кількість обстрілів позицій Збройних Сил України, зокрема з використанням важкого озброєння. Загалом зафіксовано 97 обстрілів ... За добу загинув один український захисник, четверо поранені, і ще четверо травмовані ", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Facebook у вівторок уранці.

На Маріупольському напрямку з 122-мм артсистем обстріляні опорні пункти в районі Павлопіль. По укріпленнях біля Широкиного, Гнутового, Водяного і Чермалика бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів. Мар'їнку обстрілював 82-мм міномет.

На Донецькому напрямку не припинялися обстріли опорних пунктів в Опитному, Авдіївці, Зайцевому, Новгородському і Світлодарську з кулеметів великого калібру, гранатометів і мінометів калібру 82-мм. Біля Авдіївки і шахти Бутівка "працював" танк і 120-мм міномети. В районі Верхньоторецька і шахти Бутівки бойовики стріляли з мінометів 120 калібру. Піски потрапили під вогонь гранатометів і кулеметів, а Кам'янка 82-мм мінометів. Складною була обстановка в Луганському, де вівся вогонь з гранатометів і мінометів, а потім ще й з 152-мм артустановок.

На Луганщині бойовики обстрілювали позиції сил АТО біля Кримського і Попасної з гранатометів різних систем, а згодом стріляли з мінометів калібру 82-мм і 120-мм. З автоматичних гранатометів бойовики стріляли в районі Трьохізбенки, поблизу Новоалександрівки - зі стрілецької зброї і СПГ, а по українських позиціях біля Станиці Луганської - зі стрілецької зброї.

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