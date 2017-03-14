Події

10:20 14.03.2017

З початку російської агресії лави ЗС України поповнили понад 100 тис. добровольців

Понад 100 тис. добровольців були прийняті до лав Збройних сил України з початку російської агресії, повідомили в Міністерстві оборони України.

"Сьогодні Україна вперше відзначає День українського добровольця. З початку російської агресії і бойових дій на сході України лави ЗСУ поповнили понад 100 тис. патріотів. Переважна більшість з них зараз перебувають в оперативному резерві ЗСУ першої черги", - повідомив спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу у вівторок в Києві.

За його даними, в 2016 році майже 70 тис. громадян України добровільно підписали контракт на проходження військової служби в ЗСУ, з них - понад 7,5 тис. офіцерів.

"У цьому році контракт з українським військом підписали вже понад 6,7 тис. військовослужбовців", - сказав Д.Гуцуляк.

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