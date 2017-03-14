Події

10:32 14.03.2017

У Львові та Івано-Франківську підтримали прибічників блокади

Львівські та івано-франківські активісти підтримали вимоги відпустити затриманих блокадників торгівлі з окупованими територіями озвучені раніше в інших містах Західної України, повідомили в штабі блокади торгівлі з окупантами.

"Вночі під стінами Івано-Франківської ОДА зібралися активісти, які висловили підтримку учасникам блокади торгівлі з окупантами. Ми вдячні кожному місту, який сьогодні проявив небайдужість, кожній людині, яка підтримала ветеранів АТО, яких незаконно засудили. За вами майбутнє України!", йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Facebook у ніч з понеділка на вівторок.

Також активісти різних громадських і політичних організацій Львова вимагають звільнити затриманих 13 березня учасників блокади торгівлі з окупантами.

"Всі акції підтримки в різних містах підтверджують, що Українці - надзвичайна нація, яка в критичні моменти здатна консолідуватися і змінювати країну", наголосили в штабі блокади торгівлі з окупантами.

Як повідомлялося раніше, луцькі, рівненські та чернівецькі активісти зайшли в приміщення ОДА, а вінницькі - провели мітинг і влаштували пікет біля будівлі обласного управління СБУ.

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