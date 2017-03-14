Головний юридичний радник "Рошена" і екс-голова наглядової ради СК "Країна" Юрій Буглак прийняв присягу нардепа

Головний юридичний радник "Кондитерської корпорації «Рошен»" і екс-голова наглядової ради страхової компанії (СК) "Країна" Юрій Буглак прийняв присягу народного депутата України на засіданні Верховної Ради у вівторок уранці.

Ю. Буглак пройшов до парламенту за списками партії "Блок Петра Порошенка" замість призначеного головою Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, депутатські повноваження якого було достроково припинено 21 лютого цього року.

Його було включено до списку партії на позачергових парламентських виборах 2014 р. під №81 і він був першим у черзі на заміщення обраних нардепів, повноваження яких було припинено.

Наступним після нього в списку йде екс-міністр юстиції України та народний депутат попередніх скликань Роман Зварич.

Ю. Буглак був головним юридичним радником "Кондитерської корпорації «Рошен»" і членом наглядової ради СК "Країна" (Київ).

Як повідомлялося, СК "Країна" припинила повноваження члена наглядової ради Ю. Буглака на підставі його заяви 22 лютого.

Ю. Буглак обіймав посаду члена наглядової ради з квітня 2013 р., обраний головою наглядової ради в листопаді 2014 р. До цього обіймав посади заступника генерального директора з правових питань ЗАТ "Український промислово-інвестиційний концерн", члена наглядової ради ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", головного юридичного радника ДП "Кондитерська корпорація «Рошен»". Ю. Буглак не має акцій страхової компанії.