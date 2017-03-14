Аваков про політичні амбіції: Мене цікавлять не посади, а реалізація реформ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у нього відсутні політичні амбіції щодо якихось конкретних посад.

"Мої політичні амбіції не в плані посади перебувають, а у плані реалізації тих чи інших доктрин, які я собі проголосив", - сказав він в ефірі телеканалу ZIK у понеділок увечері, відповідаючи на запитання про розмови щодо його шансів стати прем'єр-міністром України в майбутньому.

А.Аваков зазначив, що для нього важливі конкретні реформи, наприклад, зробити незворотними зміни в Національній поліції.