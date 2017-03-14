Рада ратифікувала угоду про ЗВТ між Україною та Канадою

Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою (№0120).

За таке рішення у вівторок проголосували 272 народні депутати.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій після голосування заявив, що невідкладно підпише документ.

Угоду було підписано 11 липня 2016 року в Києві.

Як зазначено в пояснювальній записці, ратифікація угоди сприятиме розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою, дозволить українським товаровиробникам отримувати переваги від безмитного доступу до ринку Канади, відкриє українському бізнесу нові ринки збуту.