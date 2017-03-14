Представник президента в Раді дивується, чому серед учасників блокади торгівлі є раніше судимі особи

В учасників блокади торгівлі з окупованими територіями були знайдені гранати, заявляють у фракції "Блок Петра Порошенка", а також дивуються у зв'язку з тим, що серед учасників акції були раніше судимі особи.

"У мене виникає кілька питань. Якщо ми говоримо, що зброя була зареєстрована, то звідки взялися гранати. Наскільки я знаю українське законодавство, вони не можуть бути зареєстровані. Друге питання: чому там не було політиків і чому вони підставили ветеранів, які щиро вірять в ідею? " - заявив представник президента України у Верховній Раді Артур Герасимов (фракція БПП) на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

Він також додав: "Третє питання: чому там було дуже багато раніше судимих?"

А.Герасимов також наголосив, що збереження внутрішнього фронту в Україні і розгойдування ситуації в країні вигідно, перш за все, агресору.

Як повідомлялося, напередодні співробітники Служби безпеки України в зоні проведення антитерористичної операції під час контрдиверсійних заходів у населених пунктах Торецькому, Щербинівці і Курдюмівці затримали понад 40 осіб зі зброєю.

Наразі всі затримані відпущені.