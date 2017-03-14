Порошенко назвав історичною ратифікацію угоди про ЗВТ між Україною і Канадою
Президент України Петро Порошенко заявив, що ратифікація угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Канадою відкриває символічний трансатлантичний міст вільної торгівлі.
"Це історичний момент для нашої двосторонньої торгівлі з Канадою. Країною, яка системно, на постійній основі підтримує Україну і допомагає в розвитку економічного потенціалу нашої держави. Ця угода відкриває символічний трансатлантичний місток вільної торгівлі", - йдеться у зверненні глави держави з нагоди ратифікації угоди, оприлюдненому на сайті президента.
П.Порошенко зазначив, що український бізнес отримує доступ до Північноатлантичного ринку, що сприятиме українському експорту. Також ця угода призведе до прямих іноземних інвестицій в Україну на рівні 36 млн доларів, створить нові робочі місця в різних галузях, дасть безмитний доступ на 98% товарних позицій на канадський ринок.
"Ратифікація і подальший вступ у силу угоди про ЗВТ з Канадою будуть важливим сигналом для наших міжнародних партнерів і потенційних інвесторів у всьому світі", - сказав він.
Президент зазначив, що "по суті йдеться про формування трикутника вільної торгівлі Україна-Канада-ЄС". "Адже на завершальному етапі перебуває формування зони вільної торгівлі Канада - ЄС", - наголосив він.
За словами П.Порошенка, це подія важлива ще й як відповідь на російську гібридну агресію, яка загрожує не лишеУкраїні, але і країнам ЄС, Канаді і всьому світу. "Це вкрай важливо і як свідчення нашого непохитної трансатлантичної єдності і солідарності. Зараз вона вимірюється не лише економічними та інвестиційними зв'язками. Вона вимірюється як нашим санкційним фронтом, так і дуже важливою і потрібною військовою допомогою, яку Україна надає партнерам", - наголосив глава держави .
У зв'язку з цим він подякував Канаді за рішення продовжити тренувальну місію для українських військовослужбовців Unifier ще на два роки - до 2019 року.