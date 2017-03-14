Затриманих у понеділок 45 учасників блокади звільнено

Затриманих у Кривому Торці в понеділок 45 учасників блокади торгівлі з окупованими територіями звільнено, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Донецької області (ГУ НП).

"13 березня 2017 р. співробітники ГУ НП в Донецької області затримали 45 осіб, з них вісім осіб, які, за їхніми словами, брали участь в АТО, чотири - власника зброї та шість - раніше засуджених. Станом на сьогоднішній ранок їх усіх відпустили. Жоден з них не має тілесних ушкоджень", - написав на своїй сторінці у Facebook начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у вівторок уранці.

Він зазначив, що затримані - жителі восьми областей України: Дніпропетровської - 17, Київської - 10, Чернігівської - 8, Вінницької - 4, Житомирської - 2, з Донецька - 2, Сумська - 1 і Миколаївська область - 1.

В. Аброськін підтвердив, що один із затриманих, житель Житомирської області, раніше засуджений за вбивство, розповів, що його і ще кількох людей звозили в Донецьку область централізовано. На місці їх забезпечили грошима та обіцяли плату за три тижні чергування на "редуті" - 400 гривен за день.