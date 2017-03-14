"Укрзалізниця" не перевозить вантажів між тимчасово непідконтрольною та підконтрольною територіями України

"Укрзалізниця" не перевозить вантажів на тимчасово непідконтрольну територію України і у зворотному напрямку, йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України у вівторок.

Станом на 14 березня рух вантажних потягів з непідконтрольної території Донецької та Луганської областей на підконтрольну і назад через усі залізничні стики не здійснюється.

Рух вантажних потягів, уточнює міністерство, здійснюється на ділянці Фенольна – Кривий Торець – Костянтинівка, а саме на переїзді 15 км пікет 3 ст. Кривий Торець у межах підконтрольної території України.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України в зоні проведення антитерористичної операції затримали в понеділок 43 особи зі зброєю.

"Під час контрдиверсійних заходів у населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка (район проведення АТО) працівники СБУ виявили групу осіб зі зброєю та іншими засобами ураження. Відмова здати зброю поліції стала підставою для затримання 43 осіб", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в штабі Антитерористичного центру (АТЦ).

В АТЦ додали, що у затриманих було вилучено "багато зброї та значну кількість пляшок із запальною сумішшю".

Як відомо, у районі проведення АТО не дозволено мати зброю.

Раніше в СБУ заявляли, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО. "Ми нікого не штурмуємо, ми вживаємо контрдиверсійних заходів", - прокоментувала речниця СБУ Олена Гітлянська заяву "Штабу блокади торгівлі з окупантами" про нібито штурм їхнього редуту на станції Кривий Торець.

Уже у вівторок, 14 березня, в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області повідомили, що затриманих у понеділок в Кривому Торці учасників блокади торгівлі з окупованими територіями звільнено.