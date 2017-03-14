Польща вважає кроки "Газпрому" щодо врегулювання антимонопольної справи "вкрай недостатніми"

Польська державна газова компанія PGNiG вважала запропоновані "Газпромом" (MOEX: GAZP) заходи щодо врегулювання антимонопольних претензій Європейської комісії стосовно польського ринку "вкрай недостатніми".

У коментарі для The Financial Times глава PGNiG Пітер Возняк заявив: "Наша початкова оцінка показує, що зобов'язань недостатньо для усунення негативного впливу порушення конкуренції з боку "Газпрому" на ринках Центральної і Східної Європи, зокрема польського ринку. Вони не можуть суттєво вплинути на ситуацію, яка викликала порушення комісією справи в 2012 році. Ми вважаємо, що прийняття комісією цих зобов'язань є вкрай недостатнім".

Возняк додав, що PGNiG "представить детальну позицію про мінімальні вимоги до "Газпрому" протягом наданого комісією семитижневого вікна для подання відгуків на проект рішення.

Як зазначається в матеріалах ЄК, головні побоювання регулятора полягали в тому, що "Газпром" ізолював польський ринок і, можливо, стягував надмірно високі ціни порівняно з ціновими орієнтирами в Західній Європі, особливо з ціною ліквідних газових хабів. В останні роки робота польського ринку значно покращилася, зокрема завдяки розслідуванню ЄК і розвитку ринку. "Газпром" скасував заборону на реекспорт газу з Польщею. Запуск реверсу газопроводу "Ямал-Європа" і велика кількість газопроводів-перемичок ще більше збільшило транскордонні потоки. Сьогодні польські клієнти можуть отримати доступ до західноєвропейських газових хабів як у разі надзвичайних ситуацій, так і в пошуку альтернативних шляхів отримання газу. Нарешті, через падіння цін на газ контрактні ціни "Газпрому" також знизилися.

Однак "Газпром" як і раніше залишається домінуючим гравцем на польському оптовому ринку. Як і раніше існують контрактні обмеження на вільний перетік газу за межі кордонів Польщі, а контрактні ціни для Польщі можуть знову підвищитися слідом за зростанням нафтових цін, зауважує ЄК. У результаті врегулювання справи польські клієнти зможуть вимагати перегляду ціни на газ, якщо вона відхилиться від бенчмарків Західної Європи, зокрема й ціни спотових хабів. Такі перегляди цін контрактів також будуть частішими і їхні терміни будуть впорядковані.

Польські покупці газу "Газпрому" зможуть продавати його в країнах Балтії через запропоновані "Газпромом" свопові операції - до того, як буде доступна інфраструктура постачання газу. При цьому ЄК зауважує, що не може змінити порядок функціонування газопроводу "Ямал-Європа", оскільки він регулюється двосторонньою угодою між урядами Росії і Польщі.

Польща в 2016 році отримала з Росії 11,1 млрд куб. м газу (зростання на 24,2%). Нинішні умови контракту PGNiG оскаржила в суді - рішення арбітражу в Стокгольмі очікується не пізніше кінця липня 2017 року. PGNiG також оскаржила рішення Єврокомісії про надання "Газпрому" раніше заблокованих потужностей газопроводу OPAL - одного з сухопутних відводів від "Північного потоку".