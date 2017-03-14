Турчинов просить перевірити звинувачення "команди Януковича" на його адресу про розкрадання держбюджету

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов звернувся до Держслужби фінансового моніторингу та Національного антикорупційного бюро з проханням провести оперативну перевірку заяв втікачів членів команди колишнього президента Віктора Януковича, які звинувачують його в розкраданні коштів держбюджету.

"Починаючи з 2014 року російські спецслужби системно працюють над дискредитацією лідерів Майдану і намагаються придумати "численний компромат", зокрема на Олександра Турчинова, якого російські політики відкрито називають одним з головних ворогів Кремля", - йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, поширеному у вівторок.

У повідомленні згадуються заяви колишнього першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна і екс-нардепа Олександра Шепелєва на адресу секретаря РНБО. Саме в зв'язку з їхніми висловлюваннями О.Турчинов просить здійснити перевірку з боку Державної служби фінансового моніторингу та НАБУ.

"До останньої брудної провокації причетні екс-прокурор Кузьмін і екс-депутат Шепелєв, які втекли від правосуддя України, перебувають у розшуку і переховуються на території РФ ... Те, що озвучують Шепелєв і Кузьмін, - це не просто брехня, а й позбавлене будь-якого сенсу і логіки ", - наголошується в повідомленні.

У РНБО нагадали, що в 2010-2013 рр. Р.Кузьмін за вказівкою Януковича намагався сфабрикувати низку кримінальних справ проти О.Турчинова як проти одного з лідерів тодішньої опозиції. "Зараз Шепелєв і Кузьмін відпрацьовують своє право на те, щоб переховуватися в Росії від українського правосуддя, тому з готовністю виконують вказівки спецслужб РФ, озвучуючи будь-які абсурдні звинувачення і обливають брудом політиків, які дотримуються антиросійської позиції і своєю роботою посилюють обороноздатність країни в протистоянні з агресором", - йдеться в повідомленні.

У РНБО також обурилися тим фактом, що "відвертий фейк російської пропаганди", абсолютно не підтверджений якимись доказами, окрім заяв "втікачів", тиражували деякі українські ЗМІ. "Ця кондова пропагандистська "качка" дуже легко спростовується, адже рух безготівкових коштів можна підробити ні в Україні, ні за її межами. Фінансові потоки завжди можна простежити незалежно від того, скільки часу минуло з моменту транзакції. Тим більше, якщо це стосується оплати за будь-яку нерухомість", - йдеться в повідомленні РНБО.

Раніше Р.Кузьмін опублікував свою заяву в НАБУ про нібито розкрадання О.Турчиновим державних коштів в сумі $800 млн.