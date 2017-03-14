У Києві вночі сталася стрілянина, одного потерпілого госпіталізовано

Одна людина дістала вогнепальне поранення внаслідок стрілянини, відкритої на бульварі Дружби народів у Києві в ніч на вівторок, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як наголошується в повідомленні, інформація про стрілянину надійшла правоохоронцям близько 23:40 у понеділок.

"Спочатку на вулиці стався словесний конфлікт між двома компаніями молодих людей, який одразу переріс у бійку. Згодом один з них дістав предмет, схожий на пістолет, і почав хаотично стріляти. Зловмисник зробив кілька пострілів, у результаті чого одна куля потрапила в потерпілого, ще дві - в двері кафе і автомобіль, який стояв неподалік. На прилеглій до місця події території поліція вилучила 8 гільз, а в сміттєвому баку - пістолет і магазин до нього", - розповіли в поліції.

Потерпілого госпіталізовано. "Він перебуває в лікарняному закладі, де йому зробили операцію", - інформують у відділі комунікації.

Слідчі Печерського управління поліції почали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі співробітники карного розшуку встановлюють особи причетних до злочину.