МЕРТ створює загальнонаціональний реєстр кооперації з імпортозаміщення в ОПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) створює загальнонаціональний реєстр для підприємств-учасників промислової кооперації у сфері імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) України.

Згідно з повідомленням прес-служби на сайті відомства, в створюваний реєстрі буде зібрано всю імпортовану продукцію, яку оборонні підприємства прагнуть замінити українською.

"Після публікації реєстру підприємства ОПК за допомогою міністерства зможуть дізнатися про потреби один одного і легше знаходити нових партнерів. Це розширить коопераційні зв'язки і допоможе завантажити власні потужності", - зазначає прес-служба.

Як випливає з повідомлення, створення загальнонаціонального реєстру покликане скоординувати і полегшити процес імпортозаміщення в ОПК, що забезпечувався б третій рік спільними зусиллями промисловців, місцевих органів влади і держконцерну "Укроборонпром".

За даними МЕРТ, до теперішнього часу рівень імпортозаміщення за окремими видами озброєнь в ОПК України оцінюється в близько 80%.

Згідно з раніше озвученими даними "Укроборонпрому", програма імпортозаміщення в ОПК реалізується держконцерном із квітня 2015 року. Меморандуми про співпрацю за програмою підписані з облдержадміністраціями 19 областей. До оборонної кооперації залучено близько 400 підприємств різних форм власності.

Серед критично значущих напрямів імпортозаміщення, в першу чергу, авіаремонт, ремонт бронетехніки. Серед основних видів продукції, що вимагає імпортозаміщення: радіоелектронні і резино-технічні вироби; вироби чорної та кольорової металургії; підшипники; стандартизовані та уніфіковані агрегати, комплектувальні, вузли та деталі для озброєнь і військової техніки.

У результаті налагодженого партнерства на залучених потужностях забезпечено організацію виробництва із заміщення понад тисячі позицій комплектувальних для ОПК, що закуповувалися у РФ. За оцінками держконцерну, в 2014-2016 рр. український ОПК забезпечив імпортозаміщення понад 35% комплектувальних, які раніше закуповувалися в РФ.