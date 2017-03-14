Події

12:49 14.03.2017

Кабмін затвердив порядки створення, утримання і використання споруд цивільного захисту

Кабінет Міністрів України затвердив порядки створення, утримання і використання в мирний час захисних споруд цивільного захисту.

Згідно з постановою №138 від 10 березня, уряд затвердив порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку; а також порядок використання в мирний час споруд для господарських, культурних та побутових потреб; типовий договір оренди захисних споруд цивільної оборони.

Захисні споруди можуть використовуватися в мирний час для потреб підприємства за умови приведення їх у готовність до використання за призначенням у строк, визначений паспортом захисної споруди, але не більше 12 годин.

Захисні споруди можуть передаватися в мирний час в оренду зі збереженням цільового призначення таких споруд.

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