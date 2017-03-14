До визнання Імексбанку неплатоспроможним з нього було виведено $11 млн

За місяць до визнання Імексбанку (Одеса) неплатоспроможним з нього були виведені кредити фізичних осіб, ліквідне забезпечення не менше ніж на $11 млн, повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

За його даними, оцінна вартість активів банку становить менше 15% зафіксованої в бухгалтерській звітності суми. Так, вартість активів, включених до ліквідаційної маси, "на папері" становить 14,952 млрд грн, тоді як чотири незалежних суб'єкта оціночної діяльності оцінили їх у 2,082 млрд грн.

"Аналіз операцій банка незадовго до введення тимчасової адміністрації, свідчить: були застосовані схеми, маніпуляції і висновок ліквідних активів", - наголошує ФГВФО.

Згідно з інформацією Фонду, за кілька тижнів до введення тимчасової адміністрації на виконання рішення Господарського суду Одеської області (прийнятого за лічені дні і не оскарженого банком) банк перерахував компанії-резиденту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії $ 10,925 млн. Ця сума була перерахована за програмне забезпечення, нібито запроваджене компанією в офісі банку в Криму в січні 2013 року. При цьому в балансі банку такий "актив" не було позначено.

ФГВФО додає, що майже 90% балансової вартості ліквідмаси банку - це кредити юридичним особам. Вони оцінені в бухгалтерській звітності в 13,329 млрд грн, незалежними суб'єктами оціночної діяльності - в 1,536 млрд грн.

При цьому 90% корпоративного кредитного портфеля становлять інсайдерські кредити, а єдиним забезпеченням за половиною портфеля є стадіон в Одесі. Так, наближеним і пов'язаним з власниками банку компаніям видані кредити на 13,1 млрд грн, які з моменту введення тимчасової адміністрації не обслуговуються, зазначає Фонд.

Єдиним забезпеченням за кредитами 41 юрособи на суму 8,3 млрд грн з 25 грудня 2014 роки є футбольний стадіон в Одесі. Незадовго до цього стадіон був безпідставно переоцінений, що і надало можливість збільшити його заставну вартість до 7,8 млрд грн. При формуванні ліквідаційної маси незалежні оцінювачі оцінили 41 кредит зі стадіоном у заставі в 873,6 млн грн.

Крім того, незадовго до введення тимчасової адміністрації якісний кредитний портфель фізосіб було передано на користь ТОВ "Фрегат", потім укладеним тристороннім договором здійснено заміну боку кредитора ТОВ "Фрегат" новим кредитором ТОВ "Компанія ДАСТІ". Йдеться про 23,131 тис. договорів на суму заборгованості 307,9 млн грн. При цьому ціна поступки становила лише 28,3 млн грн.

Водночас на балансі банку залишився проблемний кредитний портфель - майже 14 тис. Кредитних договорів. Так, заборгованість за беззаставними кредитами становить 248,3 млн грн (майже половина балансової вартості портфеля) і оцінена суб'єктами оціночної діяльності в 11,3 млн грн.

Згідно з інформацією ФГВФО, вкладники Імексбанку отримали 4,168 млрд грн у рамках виплати гарантованої суми відшкодування. Станом на початок березня 2017 року сума акцептованих вимог кредиторів банку становила 8,889 млрд грн.

Як зазначається, за виявленими фактами маніпуляцій і зловживання активами банк подав 170 заяв про скоєння кримінальних злочинів. Зібрані докази порушень покладено в основу двох кримінальних проваджень щодо доведення банку до неплатоспроможності.

Як повідомлялося, Національна поліція України оголосила про підозру екс-голові правління Імексбанку громадянину України Юрію Граматику за фактом розтрати банківських активів.

Імексбанк зарахований до категорії неплатоспроможних на підставі постанови правління Національного банку України від 26 січня 2015 року.

ФГВФО з 5 вересня 2016 року призначила ліквідатором банку Андрія Матвієнка. Раніше цю посаду обіймав Сергій Гаджієв. Фонд 27 травня 2015 року розпочав процедуру ліквідації банку.

Імексбанк заснований у 1994 році. Станом на 1 січня 2015 року його найбільшим акціонером був Леонід Климов (36,7917%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року з розміром загальних активів Імексбанк посідав 22-е місце (11,379 млрд грн) серед 158 українських банків.

Ліквідаційна маса банку затверджена рішенням Фонду станом на 1 листопада 2015 року. Звіти про оцінку майна складено ТОВ "Експертна компанія "Професіонал", ТОВ "ОФ ДЕ Візу", ТОВ "Вітал-Профі", ТОВ "Північно-східна консалтингова група".