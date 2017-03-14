Поліція зареєструвала звернення щодо подій під центральним офісом "Сбербанку" в Києві, справу не відкривали

Поліція Києва зареєструвала всі звернення щодо подій навколо центрального офісу дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ "Сбербанк" - у столиці, кримінальне провадження ще не відкрилося.

"Інформація за всіма зверненнями, зокрема від самого банку, внесена до єдиного журналу обліку, провадження не відкривалося", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі главку поліції.

Як повідомлялося, 13 березня представники націоналістичних організацій в центрі Києва символічно замурували вхід до центрального відділення ПАТ "Сбербанк" на вул. Володимирська, 46. Вхід до будівлі закрито ролетами, група активістів звела перед входом бетонну стіну.

Задля безпеки роботу відділення банку було тимчасово припинено. ПАТ "Сбербанк" звернувся до правоохоронних органів у зв'язку з цими діями.