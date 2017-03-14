Один український військовий загинув, восьмеро поранено і травмовано в зоні АТО за добу

За минулу добу один український військовослужбовець загинув, восьмеро дістали поранення і травми в зоні проведення антитерористичної операції, повідомили в Міністерстві оборони України.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще восьмеро наших військовослужбовці дістали поранення та бойові травми", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві у вівторок.