Події

13:17 14.03.2017

Полторак закликав офіцерів запасу наслідувати приклад добровольців і за можливості повернутися на службу

Міністр оборони України Степан Полторак закликає офіцерів запасу, які вже перебувають на пенсії, за можливості повернутися на військову службу.

"Хочу звернутися до офіцерів запасу, офіцерам на пенсії, які прослужили Україні 20-25 років, отримали пенсії, житло - щоб ви взяли на себе приклад добровольців. Закликаю офіцерів, яким дозволяє вік і здоров'я, повернутися до ЗСУ" - сказав С.Полторак під час урочистостей з нагоди Дня українського добровольця у вівторок у Києві.

Глава Міноборони наголосив, що на сьогодні є потреба в досвіді таких офіцерів. "Нам потрібні ваші знання, і ми будемо на вас чекати", - сказав він.

С.Полторак зазначив, що на лінії зіткнення зараз "немає жодного офіцера або солдата, що не прийняв би самостійно рішення про те, що головним завданням є захист країни".

Міністр зазначив, що завдання в зоні АТО виконують близько 40 тис. військовослужбовців, "усі вони - добровольці".

"Хочу подякувати тим, хто робив перші кроки (в АТО - ІФ). Багато з вас пройшли бойовий шлях, втратили здоров'я і все одно залишилися в строю. Ви працюєте в військкоматах, інструкторами в навчальних центрах, виконуєте бойові завдання. Прошу українців берегти цих людей ", - сказав глава Міноборони.

С.Полторак наголосив, що вважає за необхідне підвищувати увагу до проблем добровольців і виховувати молодь на прикладі їхніх подвигів.

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