Прокуратура запобігла стягненню з "Укрзалізниці" 1,5 млрд грн на користь Сбербанку

Прокуратура Києва запобігла стягненню з ПАТ "Укрзалізниця" 1,5 млрд грн на користь ПАТ "Сбербанк" (Київ) - "дочки" Сбербанку Росії.

Як повідомила прес-служба прокуратури, ця фінустанова звернулася до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з "Укрзалізниці" зазначених коштів як заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком і держпідприємством "Донецька залізниця" ще в 2011 році. Однак у зв'язку з перебуванням ДП у стані припинення, банк безпідставно вирішив стягнути заборгованість з "Укрзалізниці", зазначає прес-служба.

"Для захисту інтересів держави та запобігання незаконному стягненню значної суми грошових коштів з підприємства, єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, прокуратура Києва долучилася до розгляду зазначеної справи. За результатами судового розгляду Господарський суд Києва погодився з доводами столичної прокуратури і відмовив банку в задоволенні позовних вимог", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко в лютому поточного року підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких перебуває на території проведення антитерористичної операції".

Документ, який набув чинності 17 лютого 2017 року, тимчасово встановлює мораторій на стягнення активів ПАТ "Укрзалізниця" за зобов'язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розташовано на території проведення АТО. Зокрема, закон захищає товариство від стягнень за зобов'язаннями ДП "Донецька залізниця".

"Завдяки дії закону від стягнення будуть захищені кошти в розмірі понад 5 млрд грн, які можуть бути спрямовані на оновлення основних фондів і розвиток інфраструктури", - відзначав член правління ПАТ "Укрзалізниця" Олександр Бужор.