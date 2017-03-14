Мінінформполітики став головним органом, відповідальним за держполітику в інформаційному суверенітеті, безпеці та іномовленні

Кабінет Міністрів України визначив Міністерство інформаційної політики головним державним органом, відповідальним за державну політику в сферах інформаційного суверенітету, безпеки та іномовлення.

Згідно з постановою №127 від 10 березня, уряд встановив, що Мінінформполітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки.

Мінінформполітики здійснює формування та реалізацію державної політики в сфері державного іномовлення, а також сприяє інтеграції суб'єктів державного іномовлення України в світовий інформаційний простір і здійснення ними діяльності відповідно до міжнародних стандартів.

Також міністерство має сприяти популяризації та формуванню позитивного іміджу України в світових інформаційних ресурсах і національних інформаційних ресурсах іноземних держав для захисту її політичних, економічних і соціально-культурних інтересів, зміцнення національної безпеки і відновлення територіальної цілісності України.

Мініформполітики забезпечує інформаційну реінтеграцію тимчасово окупованої території Криму, окремих територій Донецької і Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, і територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції.

Відомство також має сприяти проведенню загальнонаціональних комунікаційних кампаній.

Кабмін збільшив граничну чисельність співробітників апарату Мінінформполітики з 29 до 47 осіб.