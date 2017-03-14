Події

13:57 14.03.2017

Концесія доріг в Україні реальна лише після змін у законодавстві - Новак

Будівництво в Україні концесійних доріг у майбутньому можливе, є інтерес підрядників, проте потрібні зміни в законодавстві, вважає глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомір Новак.

"В Європі є велика зацікавленість щодо концесії в Україні, оскільки це велика країна, зі значними можливостями. Якщо ми говоримо про будівництво дорожньої інфраструктури, є високий інтерес з боку банків, найбільших будівельних компаній. Однак для цього Україні необхідні зміни в законах. За наявних умов реалізація таких проектів нереальна - банки не зайдуть і не нададуть фінансування", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами С.Новака, в "Укравтодорі" створено робочу групу з цього питання. У партнерстві з ЄБРР, урядом триває підготовка необхідних змін до закону про концесії для всіх галузей.

"Наше завдання - оперативно змінити частину, що стосується доріг. Я не хочу чекати великих змін у всіх галузях - мене цікавлять дороги, щоб ми могли оголосити перший концесійний конкурс вже навіть цьогоріч. А далі поживемо - побачимо", - резюмував глава "Укравтодору ".

Повний текст другої частини інтерв'ю з С.Новаком буде оприлюднено на веб-сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

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