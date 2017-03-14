Захист Януковича стверджує, що спроба вручення обвинувального акта у справі про держзраду порушує українське законодавство

Захист екс-президента України Віктора Януковича стверджує, що спроба вручення йому обвинувального акта у справі про державну зраду є порушенням вимог українського законодавства.

"Починаючи з моменту отримання, тобто з 9 березня, Генеральною прокуратурою України в порядку міжнародної співпраці відповіді від Генеральної прокуратури Російської Федерації, досудове розслідування у справі про державну зраду відбувається за загальними правилами. Це пов'язано з тим, що цим листом офіційно підтверджено адресу проживання Віктора Януковича, отже, відповідно до ч. 5 ст. 297-4 КПК України перестали існувати підстави для винесення слідчим суддею постанови про спеціальне досудове розслідування, подальше досудове розслідування здійснюється відповідно до загальних правил", - цитує адвоката В. Януковича Віталія Сердюка прес-служба адвокатського об’єднання Aver Lex.

Таким чином, за його словами, спроба вручення обвинувального акта адвокатові в порядку, передбаченому ст. 297-5 КПК України, тобто під час здійснення спеціального досудового розслідування, є порушенням вимог чинного законодавства України.

В. Сердюк також нагадав, що до Генпрокуратури України було подано заяву про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю події злочину.

Раніше у вівторок прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган пояснила, що тільки добровільне прибуття В. Януковича до органу досудового розслідування в Україні може стати підставою для припинення спеціального розслідування.

"Наголошуємо ще раз: є тільки одна підстава для припинення спеціального попереднього розслідування - це добровільна поява підозрюваного Януковича до органу попереднього розслідування на території України. Більше жодних підстав для припинення спеціального досудового розслідування немає", - написала Л. Сарган на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Вона додала, що "ось-ось провадження проти екс-президента України буде передано до суду. Янукович відповість перед українським законом".

У вівторок, 14 березня, відбудеться брифінг генпрокурора України Юрія Луценка та прокурора Головної військової прокуратури Генпрокуратури Руслана Кравченка.